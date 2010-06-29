"Регионы" подали проект закона о смешанных местных выборах

Проект закона о выборах депутатов Верховного совета Автономной республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей зарегистрирован в Верховной Раде Украины.

Субъектом представления является лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ.

Законопроект предусматривает проведение выборов депутатов крымского парламента, областных, районных, городских, районных в городах советов по смешанной (мажоритарно-пропорциональной) системе.

При этом проект учитывает особый конституционный статус областных и районных советов, которые представляют общие интересы территориальных общин сел, поселков и городов (часть четвертая статьи 140 Конституции Украины).

Так, выборы депутатов ВС Крыма, областных, районных, городских, районных в городах советов проводятся по смешанной системе, по которой половина депутатов совета избирается по спискам кандидатов в депутаты от местных организаций партий во многомандатном избирательном округе, границы которого совпадают с границами Автономной республики Крым, области, района, города, района в городе. Другая половина депутатов избирается по мажоритарной системе относительного большинства в одномандатных избирательных округах.

Выборы депутатов сельских, поселковых советов проводятся по мажоритарной системе относительного большинства в одномандатных избирательных округах, на которые разделена территория села (нескольких сел, жители которых добровольно объединились в сельскую общину), поселка.

Выборы сельских, поселковых, городских голов проводятся по мажоритарной системе относительного большинства в едином одномандатном избирательном округе, границы которого совпадают с границами села (нескольких сел, жители которых добровольно объединились в общину), поселка, города.

Очередные местные выборы назначаются не позже, чем за 60 дней до дня выборов, а избирательный процесс начинается за 50 дней до дня очередных местных выборов.

Согласно порядку, предложенному проектом, право выдвижения кандидатов в депутаты ВС Крыма, областных, районных, городских, районных в городах советов будет реализовываться избирателями через местные организации партий.

Право выдвижения кандидатов в депутаты сельского, поссовета и на должность сельского, поселкового головы будет реализовываться избирателями через местные организации партий и путем самовыдвижения.

Право выдвижения кандидата на должность городского председателя будет реализовываться избирателями через местные организации партий.

Предусмотрено, что человек может выдвигаться кандидатом в депутаты, кандидатом в мэры путем выдвижения местной организацией (организациями) лишь одной партии.