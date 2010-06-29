Задушенный младенец найден в горах Крыма

Новорожденный мальчик, погибший в результате механической асфиксии (удушья), найден в районе верхней станции канатной дороги на плато Ай-Петри в Крыму, сообщила во вторник пресс-служба ялтинской милиции.

Младенца с плацентой и пуповиной обнаружили в воскресенье, 27 июня.

Правоохранители возбудили уголовное дело.

Милиция просит людей, имеющих информацию о женщинах, у которых с 25 по 27 июня наблюдались "любые признаки перенесенных родов", либо находящихся в это время на седьмом-девятом месяцах беременности, обращаться по телефонам: (0654) 230-920, 234-149, 322-274 или 102.

Вознаграждение и конфиденциальность гарантируются.