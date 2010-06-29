Кости и черепа средних веков обнаружили на киностудии в Ялте

Христианское захоронение, предположительно, средневекового периода обнаружено после дождя на территории киностудии на Поликуровском холме в Ялте.

Работник киностудии обратился к правоохранителям неделю назад, говорится в распространенном во вторник пресс-релизе ялтинской милиции.

«Во время дождей на территории ссунулся камень, под которым были найдены черепа и кости людей», - сообщила милиция.

На киностудию выезжала следственно-оперативная группа, в том числе научные сотрудники. Они, по данным правоохранителей, установили: находка - «захоронение ранних христиан 6-10 столетия».

Вместе с тем, пресс-атташе ялтинской киностудии Ольга ВОЛОДЧЕНКО сообщила УНИАН-Крым, что дата захоронений пока не известна, работают специалисты.

«Век пока никто не знает», - сказала ВОЛОДЧЕНКО по телефону.