Рада не поддержала внесение изменений в закон о местных выборах
Десяток проектов - на мусорник
Верховная Рада Украины не поддержала ни один из двенадцати законопроектов по внесению изменений в закон о проведении местных выборов, передает УНИАН.
Один проект отозвал его автор.
Авторами других являются депутаты как от оппозиции, так и от БЮТ и НУ-НС, входящие в коалицию.
Ни один законопроект не поддержали даже 200 депутатов. Самое большое количество голосов набрал проект, внесенный депутатом от НУ-НС Владиславом КАСЬКИВОМ, – 138.
На заседании согласительного совета руководителей фракций и председателей парламентских комитетов спикер Владимир ЛИТВИН предложил депутатам 1 июля определиться с датой проведения местных выборов, но при условии рассмотрения на пленарном заседании во вторник проектов изменений в избирательное законодательство.