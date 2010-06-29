Рада не поддержала внесение изменений в закон о местных выборах

Верховная Рада Украины не поддержала ни один из двенадцати законопроектов по внесению изменений в закон о проведении местных выборов, передает УНИАН.

Один проект отозвал его автор.

Авторами других являются депутаты как от оппозиции, так и от БЮТ и НУ-НС, входящие в коалицию.

Ни один законопроект не поддержали даже 200 депутатов. Самое большое количество голосов набрал проект, внесенный депутатом от НУ-НС Владиславом КАСЬКИВОМ, – 138.

На заседании согласительного совета руководителей фракций и председателей парламентских комитетов спикер Владимир ЛИТВИН предложил депутатам 1 июля определиться с датой проведения местных выборов, но при условии рассмотрения на пленарном заседании во вторник проектов изменений в избирательное законодательство.