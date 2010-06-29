Новым командующим ЧФ РФ будет назначен вице-адмирал Королев

Новым командующим Черноморским флотом России будет назначен вице-адмирал Владимир КОРОЛЕВ, занимающий сейчас должность заместителя командующего Северным флотом, сообщил РИА "Новости" во вторник высокопоставленный представитель главного штаба Военно-морского флота РФ.

Нынешнему командующему ЧФ вице-адмиралу Александру КЛЕЦКОВУ в августе этого года исполняется 55 лет - это предельный возраст нахождения военачальника в звании вице-адмирал (генерал-лейтенант) в российской армии. Сейчас он находится в плановом отпуске.

"Официальное назначение вице-адмирала КОРОЛЕВА состоится в августе", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что КОРОЛЕВ присутствовал на состоявшихся на прошлой неделе в Крыму переговорах между министрами обороны РФ и Украины Анатолием СЕРДЮКОВЫМ и Михаилом ЕЖЕЛЕМ.