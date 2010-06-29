В Крыму застрелен глава поссовета

Сотрудники милиции расследуют совершенное во вторник утром в городе Саки в Крыму убийство председателя Новофедоровского поселкового совета Олега Колодяжного, сообщила пресс-служба крымского управления МВД.

34-летний чиновник убит из автоматического оружия.

В главу поссовета стреляли в тот момент, когда он садился в автомобиль, выйдя из подъезда дома.

«Произведя выстрелы, неизвестный скрылся с места происшествия на мопеде», - говорится в пресс-релизе.

Работает следственно-оперативная группа.