В Крыму расстреляли мэра поселка

12:00, 29 июня 2010
Крым
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Чиновник убит возле дома

Председатель Новофедоровского поселкового совета Олег Колодяжный застрелен  утром во вторник в городе Саки в Крыму, сообщила пресс-служба крымской милиции.

34-летний чиновник убит в 7.30 из автоматического оружия.

Неизвестный стрелял в главу поссовета в тот момент, когда он садился в автомобиль, выйдя из подъезда своего дома. Убийца скрылся с места происшествия на мопеде.

Работает следственно-оперативная группа.

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