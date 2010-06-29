В Крыму расстреляли мэра поселка

Председатель Новофедоровского поселкового совета Олег Колодяжный застрелен утром во вторник в городе Саки в Крыму, сообщила пресс-служба крымской милиции.

34-летний чиновник убит в 7.30 из автоматического оружия.

Неизвестный стрелял в главу поссовета в тот момент, когда он садился в автомобиль, выйдя из подъезда своего дома. Убийца скрылся с места происшествия на мопеде.

Работает следственно-оперативная группа.