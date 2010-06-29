Синоптики прогнозируют дожди и шквалы почти по всей Украине

Синоптики прогнозируют 30 июня дожди, град и шквалы почти по всей Украине.

Как сообщил гидрометцентр, грозовые дожди, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, в Прикарпатье, в южной части, большинстве восточных и центральных областей местами пройдут сильные дожди. Только в северной части - местами кратковременный дождь и гроза.

Температура ночью 16-21°, в западных областях 12-17°. Днем 23-28°, в северных и восточных областях до 31°; в Карпатах ночью 6-11°, днем 16-21°.

Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с.

В Киеве переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Температура ночью 18-20°, днем 28-30°.