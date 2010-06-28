Канализация Севастополя требует масштабной программы

Канализование севастопольского региона находится в неудовлетворительном состоянии, городу необходима масштабная программа для решения проблемы, заявил глава государственной администрации Севастополя Валерий САРАТОВ.

По его словам, рассматривая вопрос охраны и восстановления окружающей среды Азовского и Черного морей, невозможно обойти проблему состояния очистных сооружений и канализации Севастополя.

«Нам нужна программа канализования города, в которой, в том числе, были бы прописаны варианты решения этой проблемы в селах Байдарской долины, расположенных по берегам Чернореченского водохранилища. Нам надо проанализировать ситуацию по всему городу. Выделить первоочередные объекты, такие, как Южные и Балаклавские очистные сооружения, частный сектор города. Завершение канализования Севастополя должно стать главной целью программы», - сказал губернатор.

По мнению САРАТОВА, первые шаги для решения проблемы сделаны. «В этом году мы впервые за долгое время выделили средства на канализование Северной стороны», - сказал он.

Чиновник считает, что реализация масштабного проекта по канализованию севастопольского региона получит поддержку не только депутатского корпуса города, но и Кабинета министров Украины.

«Нам надо готовить корректировку программы устойчивого социально-экономического, экологического, культурного развития Севастополя до 2015 года, утвержденной правительством, с акцентом на экологические проблемы», - заявил САРАТОВ. Программа утверждена летом 2006 года.