Севастополь просит налоговую реже появляться на рынках

Государственная налоговая администрация в Севастополе должна оказывать всяческое содействие предприятиям-организаторам рынков, которые выполняют план по рыночному сбору, заявил председатель севастопольской администрации Валерий САРАТОВ.

«Предприятия, обеспечивающие 100% поступлений от рыночного сбора, должны получать преференции от налоговой администрации. Это может проявляться в сокращении количества проверок до двух в год. Наша задача не наказывать предприятия, а стимулировать их деятельность», - считает САРАТОВ.

По информации пресс-службы севастопольской государственной администрации, сегодня в Севастополе функционирует 31 рынок. Общее количество торговых мест, по которым взимается торговый сбор, составляет 12744.

За счет организованных рынков за I квартал 2010 года сформировалось 29,3% общего объема продаж потребительских товаров в регионе. Рыночный сбор, который является одним из бюджетообразующих источников по местным налогам и сборам, составил в I квартале 2010 года 1 млн. 385 тыс. грн.

Лучшие показатели по рыночному сбору демонстрирует коммунальное предприятие «Севгоррынхоз», где за 2010 год сумма поступлений составила 102% от плановой суммы.