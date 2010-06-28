Трехлетний ребенок погиб в бассейне

Трехлетний ребенок утонул во время купания в бассейне в частном дворе в Крыму, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

Несчастный случай произошел в воскресенье в красногвардейском селе Пятихатка.

На место происшествия выезжали сотрудники милиции.

Напомним, годовалый ребенок, играя без присмотра взрослых в надувном бассейне на территории частного домовладения в сакском селе Молочное, погиб во второй декаде июня.