Трехлетний ребенок погиб в бассейне

11:46, 28 июня 2010
Крым
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Второй случай за месяц

Трехлетний ребенок утонул во время купания в бассейне в частном дворе в Крыму, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

Несчастный случай произошел в воскресенье в красногвардейском селе Пятихатка.

На место происшествия выезжали сотрудники милиции.

Напомним, годовалый ребенок, играя без присмотра взрослых в надувном бассейне на территории частного домовладения в сакском селе Молочное, погиб во второй декаде июня.

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