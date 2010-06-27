Азаров обсудил в Севастополе вопросы пребывания флота России

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в ходе рабочей поездки в Севастополь обсудил с председателем севастопольской государственной администрации Валерием САРАТОВЫМ вопросы и проблемы, которые необходимо решить в городе в связи с продлением сроков пребывания Черноморского флота России, сообщил УНИАН пресс-секретарь главы Кабинета министров Виталий ЛУКЬЯНЕНКО.

Разговор состоялся в связи с подготовкой визита АЗАРОВА в Москву 28 июня для переговоров с премьер-министром России Владимиром ПУТИНЫМ, отметил ЛУКЬЯНЕНКО.

Кроме того, руководитель правительства возложил цветы к памятнику защитникам Севастополя и пообщался с горожанами.