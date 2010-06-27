Работник бассейна спас тонувшего ребенка

Работник бассейна спас жизнь девятилетнему ребенку из Запорожья, который начал тонуть во время купания на территории пансионата в курортном поселке Коктебель в Крыму.

Сотрудник оказал пострадавшему первую медицинскую помощь до прибытия врачей "скорой помощи", сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

Отдыхающий доставлен в реанимацию.

Состояние ребенка оценивается как средней степени тяжести.