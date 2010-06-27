Работник бассейна спас тонувшего ребенка
12:57, 27 июня 2010Крым
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Отдыхающий из Запорожья в больнице
Работник бассейна спас жизнь девятилетнему ребенку из Запорожья, который начал тонуть во время купания на территории пансионата в курортном поселке Коктебель в Крыму.
Сотрудник оказал пострадавшему первую медицинскую помощь до прибытия врачей "скорой помощи", сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.
Отдыхающий доставлен в реанимацию.
Состояние ребенка оценивается как средней степени тяжести.
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