Работник бассейна спас тонувшего ребенка

12:57, 27 июня 2010
Крым
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Отдыхающий из Запорожья в больнице

Работник бассейна спас жизнь девятилетнему ребенку из Запорожья, который начал тонуть во время купания на территории пансионата в курортном поселке Коктебель в Крыму.

Сотрудник оказал пострадавшему первую медицинскую помощь до прибытия врачей "скорой помощи", сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

Отдыхающий доставлен в реанимацию.

Состояние ребенка оценивается как средней степени тяжести.

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