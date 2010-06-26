Регионал: Табачник не саботирует открытие украинских школ в Крыму

Первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам образования и науки, депутат от Партии регионов Максим ЛУЦКИЙ заявляет, что открытием новых украиноязычных школ в Крыму должны заниматься местные органы власти.

ЛУЦКИЙ считает ненормальной ситуацию, когда в Крыму действует только семь школ с украинским языком преподавания, отмечая при этом, что нет оснований для обвинений центральной власти в нежелании строить такие учебные заведения в автономии.

”Министр ТАБАЧНИК и коалиция не имеют никакого отношения к нежеланию или саботажу строительства новых украинских школ”, - сказал депутат в эфире “5-го канала”.

Депутат отметил, что открытие новых украиноязычных школ является делом органов местного самоуправления.

”С этим вопросом в первую очередь нужно обращаться к местным органам (власти), и в зависимости от необходимости, увеличивать количество школ, решать эту проблему”, - сказал он.

Комментируя информацию о том, что в настоящее время в Крыму на одно место в украинских школах претендуют 7 человек, депутат назвал ситуацию нормальной.

”Каждые родители хотят, чтобы их ребенок учился в лучшей школе. Такая же ситуация в Киеве. Если хорошая школа, то есть, соответственно, (есть) и конкурс”, - сказал ЛУЦКИЙ.