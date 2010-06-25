Янукович проведет отпуск в Крыму - чиновникам придется попотеть
15:53, 25 июня 2010Крым
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Спикер не сказал, где и когда
|© УНИАН Константинов
«Время и место – это к службе безопасности больше вопрос. Знаю точно, что он Крым любит, собирается сюда приехать», – заявил КОНСТАНТИНОВ на пресс-конференции в Симферополе.
По словам руководителя крымского парламента, ЯНУКОВИЧ будет не только отдыхать в регионе, но и работать.
«Посещать города, предприятия, объекты. У него очень насыщенная программа готовится по Крыму. Мы уже предупреждены. Отдыха летом для (местных) чиновников не будет», – сказал спикер.
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