Янукович проведет отпуск в Крыму - чиновникам придется попотеть

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ планирует провести летний отпуск в Крыму, сообщил председатель Верховного совета автономной республики Владимир КОНСТАНТИНОВ, не уточнил место, которое выберет глава государства для отдыха на полуострове.

«Время и место – это к службе безопасности больше вопрос. Знаю точно, что он Крым любит, собирается сюда приехать», – заявил КОНСТАНТИНОВ на пресс-конференции в Симферополе.

По словам руководителя крымского парламента, ЯНУКОВИЧ будет не только отдыхать в регионе, но и работать.

«Посещать города, предприятия, объекты. У него очень насыщенная программа готовится по Крыму. Мы уже предупреждены. Отдыха летом для (местных) чиновников не будет», – сказал спикер.