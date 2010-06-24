Дочь премьера Крыма попала в ТОП-10 самых завидных невест (фото)

Младшая дочь крымского премьера Василия ДЖАРТЫ Ольга попала в ТОП-10 самых завидных невест Украины, который составил журнал "Фокус".

Ольга недавно окончила Донецкий национальный университет и собирается делать карьеру судьи, как и её старшая сестра Виктория.

"Впрочем, с внешними данными, которыми она во многом обязана греческим корням отца, будущая судья могла бы стать успешной моделью. Тем более, что она успела проявить себя на подиуме, демонстрируя коллекцию начинающего дизайнера Ольги АЛЁНОВОЙ. Кроме того, Ольга ДЖАРТЫ дружит с дизайнером Андре ТАНОМ и шьёт у него наряды", - пишет "Фокус".