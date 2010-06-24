Украина создает единый портал кадрового потенциала вузов

Единый электронный портал кадрового потенциала всех высших учебных заведений Украины будет создан до 1 сентября, сообщил министр образования и науки Дмитрий ТАБАЧНИК, передает УНИАН.

По его словам, это сделает невозможной ситуацию, когда преподаватели работают на постоянной основе сразу в нескольких вузах.

«Ни один доктор, кандидат, профессор с тремя трудовыми книжками не пройдет», - сказал ТАБАЧНИК.

В то же время, отметил министр, будут разработаны специальные коэффициенты для определения работы докторов, кандидатов на основной работе и по совместительству.

«Понятно, что если хороший профессор преподает в трех университетах, он дает качественный спецкурс всем студентам, но я никогда не поверю, что профессор в 75 лет еженедельно три раза в неделю путешествует из Киева в Харьков или из Львова в Ивано-Франковск. Это профанация», - сказал ТАБАЧНИК.

Министр призвал парламент поторопиться с принятием законов о высшем образовании и внести изменения в закон о среднем и дошкольном образовании, положения которых согласованы с европейской Болонской системой образования.

По словам ТАБАЧНИКА, законопроект об изменениях в системе дошкольного и школьного образования предлагает: ребенок будет учиться один год в системе дошкольного образования и 11 лет - в системе среднего образования.

В проекте закона о высшем образовании предусмотрено установить единое национальное образовательное пространство. Без этого трудно будет говорить о признании украинских дипломов за рубежом, отметил министр образования.