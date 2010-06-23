Каждый пятый украинец считает, что налоги можно не платить (опрос)
Данные Института проблем управления
Каждый пятый украинец считает, что налоги можно не платить, таковы данные телефонного опроса, проведенного Институтом проблем управления имени Горшенина.
Более половины респондентов (59,1%) ответили, что считают себя налогоплательщиками. Не считает себя таковыми четверть респондентов (25,4%). Каждый шестой (15,5%) затруднился ответить на вопрос.
Более половины граждан Украины (56,1%) считают необходимой уплату всех налогов в полном объеме. Каждый пятый опрошенный (22,7%) полагает, что налоги можно не платить - полностью или частично. Почти столько же респондентов (21,2%) затруднились ответить на вопрос.
Всего лишь треть граждан Украины (30,8%) осуждает людей, уклоняющихся от уплаты налогов. Почти столько же респондентов (28,1%) относятся к этим людям равнодушно, а четверть опрошенных (25,7%) заявили, что понимают их. Каждый шестой украинец (15,4%) затруднился определить отношение к неплательщикам налогов.
Две трети (66,9%) считает, что если государство не выполняет обязательств перед своими гражданами, то уклонение от налогов оправдано. Не поддерживает такую точку зрения 13,4% респондентов. Каждый пятый опрошенный (19,7%) затруднился ответить на вопрос.
Телефонный опрос на тему «Отношение к уплате налогов в Украине» проводился 19-21 июня. Согласно случайной выборке опрошена тысяча респондентов в возрасте от 18 лет во всех областных центрах Украины, городах Киеве и Севастополе. Квотами были регион проживания, пол и возраст. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-3,2%.