Украинская школа в Севастополе в этом году не откроется

Председатель севастопольской государственной администрации Валерий САРАТОВ заявляет о недостаточном финансировании в текущем году строительства украинской школы-коллегиума в Севастополе, передает УНИАН.

«В этом году, к сожалению, финансирование недостаточное. Очень просили, чтобы нам дали 21 миллион гривен для того, чтобы мы могли подвести все коммуникации. Тогда в следующем году мы могли бы сдать. Но, к сожалению, денег не дали. Нам министерство регионального развития дало только 4,6 миллиона гривен, и, соответственно, школа не будет в этой ситуации сделана», – сказал САРАТОВ журналистам.

В то же время губернатор отметил, что при всех сложностях финансирования школа-коллегиум будет строиться, как и все объекты, строительство которых было начато.

Напомним, в ноябре 2009 года тогдашний председатель севастопольской администрации Сергей КУНИЦЫН заявлял, что к 1 сентября 2010 года в Севастополе будет построена украинская школа-коллегиум на 722 места.

Общая сметная стоимость строительства школы составляет 62 млн. грн.