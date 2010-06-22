Ко дню Конституции в Крым пустят два дополнительных поезда
15:04, 22 июня 2010Крым
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Праздник - 28 июня
Два дополнительных поезда пустят в крымском направлении к празднованию Дня Конституции украинские железнодорожники, сообщает пресс-центр "Укрзализныци".
День Конституции Украины отмечается 28 июня.
Поезд №286 "Киев – Симферополь" отправляется из Киева 25 июня в 14.16, из Симферополя – 28 июня в 10.30.
Поезд №298 "Киев – Севастополь" идет из Киева 25 июня в 23.05.
Кроме того, 25 июня в состав поезда №130 "Брест – Симферополь" добавят девять вагонов "для возможности оформления проезда из Киева в Симферополь".
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