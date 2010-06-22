Штормовое предупреждение объявлено в Украине на три дня

Штормовое предупреждение объявлено в Украине на ближайшие три дня - среду, четверг и пятницу, сообщает гидрометцентр.

Из-за влияния активных атмосферных фронтов 23-25 июня на большей части территории страны ожидаются дожди с грозами, местами шквалы и порывы ветра 15-20 метров в секунду, в отдельных пунктах - град. В южной и центральной части, а 23 июня и в западных областях сильные дожди, в Карпатах очень сильные.

В среду, 23 июня, в западных областях будет облачно, сильные дожди, грозы, местами град, в Карпатах очень сильные дожди. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 13-18°, в Карпатах на протяжении суток 5-10°.

На остальной территории переменная облачность, кратковременные дожди, грозы, в южных, центральных областях и в Крыму местами сильные дожди, в отдельных пунктах град. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 22-27°.

В столице переменная облачность. Кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, при грозах шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 25-27°.