Cамолет Симферополь-Калининград совершил аварийную посадку

Пассажирский самолет "Эмбраер-145" /Embraer-145/, который летел по маршруту Симферополь-Калининград, в воскресенье совершил аварийную посадку в днепропетровском аэропорте из-за неполадок одного из двигателей, сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах Днепропетровска.

По словам собеседника агентства, в 8.55 лайнер вылетел из Симферополя. Во время полета у самолета отказал один из двигателей.

Лайнер с 36 пассажирами и 5 членами экипажа приземлился в аэропорте Днепропетровска приблизительно в 9.30. Никто не пострадал.

Самолет принадлежит компании “АэроСвит”.

В аэропорте Днепропетровска проводятся следственные действия с экипажем Embraer. Лайнер опечатан.

Пассажиров переправили в Киев на резервном самолете.