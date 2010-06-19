Меджлис призвал не разыгрывать межнациональную карту

Крымскотатарский меджлис призывает не акцентировать внимание на национальностях убитого в Джанкое пятилетнего мальчика и подозреваемого в совершении преступления, считая, что это может дестабилизировать ситуацию на полуострове.

Ряд СМИ сообщает, что погибший ребенок - славянской национальности, а в убийстве подозревается крымский татарин, по слухам - ваххабит.

«Надеясь на скорейшее и объективное расследование всех обстоятельств случившейся трагедии и придание лица, совершившего преступление, суду, меджлис крымскотатарского народа обращает внимание на недопустимость использования кем бы то ни было национальной принадлежности потерпевшего и преступника, что может привести к резкому ухудшению общественно-политической ситуации в Крыму», - говорится в заявлении, которое распространила его пресс-служба.

Меджлис подчеркивает, что совершивший преступление человек, «вне зависимости от его национальности, происхождения или иных отличий», должен понести наказание «в порядке, предусмотренным действующим законодательством Украины, и в соответствии с решением суда».

Меджлис выражает соболезнование семье погибшего мальчика.

В заявлении также говорится, что задержанный 27-летний мужчина страдает психическим заболеванием и состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Напомним, во второй половине дня 18 июня мужчина, подойдя к игравшим в песочнице возле частного дома на окраине Джанкоя детям, предложил мальчику посмотреть на птицу в небе - когда ребенок поднял голову, ударил его острым предметом в шею и скрылся. Свидетелями убийства стали трехлетняя сестра мальчика и пятилетняя соседка. Подозреваемый задержан по «горячим следам». Он дал признательные показания. Правоохранители устанавливают мотивы совершения преступления. Ранее молодой мужчина «уже проявлял некоторые странности в поведении», заявляет милиция.