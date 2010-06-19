Россиянин пытался вывезти из Украины монеты крымского ханства

Сотрудники харьковской таможни во время оформления пассажиров поезда "Севастополь - Санкт-Петербург" изъяли у гражданина России сто пятнадцать монет крымского ханства и семь - античного периода, которые он незаконно пытался вывезти из Украины, сообщила пресс-служба гостаможслужбы.

"Никто из пассажиров не заявил о перемещении запрещенных или подлежащих декларированию предметов. Таможенники все же решили избирательно осмотреть вещи путешественников. Старинные монеты были обнаружены в сумке у гражданина России, 1961 года рождения", - говорится в пресс-релизе.

Монеты белого и медного цветов лежали в спичечных коробках, которые были спрятаны в косметичке под личными вещами.

Таможенники возбудили в отношении россиянина уголовное дело по факту покушения на контрабанду исторических и культурных ценностей. Санкция статьи 201 Уголовного кодекса Украины предусматривает до пяти лет лишения свободы.