Сотрудники милиции задержали тридцатилетнего гражданина Турции по подозрению в ложном сообщении о минировании самолета, который вылетал из Симферополя в Стамбул в четверг, 17 июня.

Информация о взрывном устройстве на борту самолета компании «Турецкие авиалинии» поступила по телефону милиции в тот момент, когда «Боинг» выходил на взлетную полосу симферопольского аэропорта. Более 100 пассажиров и экипаж были эвакуированы. Правоохранители не нашли взрывчатку. Самолет вылетел в Турцию после четырехчасовой задержки.

Правоохранители установили личность «телефонного террориста» 18 июня, сообщила в субботу пресс-служба крымского управления МВД. «Им оказался гражданин Турции, находящийся на территории Украины на законных основаниях», - говорится в пресс-релизе.

Следователи линейного отдела милиции аэропорта Симферополя возбудили уголовное дело по части 1 статьи 259 Уголовного кодекса Украины «заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога либо иных действиях, угрожающих гибелью людей либо иными тяжкими последствиями». Санкция предусматривает штраф либо лишение свободы на срок от одного до пяти лет.

«В дальнейшем не исключена переквалификация уголовного дела на часть 2 этой же статьи, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до семи лет», - заявила пресс-служба.

Мотивы лжеминера устанавливаются.