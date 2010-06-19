Убийца мальчика задержан по «горячим следам»

Сотрудники милиции в пятницу по "горячим следам" задержали мужчину, подозреваемого в совершении убийства пятилетнего мальчика, игравшего в песочнице на окраине города Джанкой, сообщила в субботу пресс-служба крымского управления МВД.

"Подозреваемый задержан спустя три с половиной часа с момента совершения преступления. Он дал признательные показания", - сообщила милиция.

Следственное управление милиции Крыма возбудило уголовное дело по статье "умышленное убийство малолетнего".

Во второй половине дня 18 июня мужчина подошел к мальчику, предложил посмотреть в небо на птицу - когда ребенок поднял голову, нанес удар острым предметом в шею и скрылся. Свидетелями убийства стали трехлетняя сестра мальчика и пятилетняя соседка. Они описали мужчину милиционерам.

В проведении оперативно-розыскных мероприятий были задействованы 40 военнослужащих внутренних войск, 40 бойцов спецподразделения "Беркут", весь личный состав джанкойского горотдела милиции, сотрудники аппарата управления уголовного розыска крымского главка МВД. В Джанкой прибыли семь экипажей ГАИ.

Проанализировав полученную от свидетелей информацию, правоохранители сосредоточили внимание на личности местного жителя, отец которого проживал по соседству с домом, возле которого произошло убийство.

Мужчину, 1983 года рождения, задержали на чердаке гаража. Изъяты вещественные доказательства. Правоохранители устанавливают мотивы совершения преступления.

Ранее молодой мужчина "уже проявлял некоторые странности в поведении", заявляет милиция.