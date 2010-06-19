Россиянин утонул в море в Крыму

Житель российского города Орел погиб во время купания в Черном море на юго-востоке Крыма, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

Информация о происшествии в селе Морское поступила к спасателям 18 июня.

По предварительным данным, 39-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения, не обращая внимания на запрет жены, заплыл на расстояние около полусотни метров от берега.

В море у туриста случился приступ эпилепсии. «Он начал подавать сигналы о помощи и ушел под воду. Отдыхавшие на пляже люди вытянули мужчину без признаков жизни на берег. Причина смерти устанавливается», - говорится в сообщении.

В тот же день в центральной части полуострова пьяный 58-летний житель Симферополя по невыясненным причинам вышел в море на надувной лодке и пропал. Пустая лодка обнаружена на расстоянии более километра от берега. Поиски крымчанина проводились вдоль побережья симферопольского курортного поселка Николаевка - мужчина не найден.