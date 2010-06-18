Автобус, перевозивший группу детей, не уступил дорогу легковушке

Автобус, перевозивший группу детей, столкнулся в Севастополе с легковым автомобилем.

По предварительным данным, авария произошла по вине водителя автобуса, не уступившего дорогу автомобилю "Мицубиси", сообщила севастопольская региональная государственная телерадиокомпания.

На место ДТП прибыли несколько машин "скорой помощи" и представители ГАИ.

Пострадавшие дети и водитель легковушки госпитализированы. Их состояние оценивается как удовлетворительное. "Мелкие травмы, сотрясение головного мозга. Тяжелых травм, слава Богу, нет", - сообщил медик.

Представитель компании-перевозчика заявил, что автобус находился в исправном техническом состоянии, а водитель с утра прошел медицинское освидетельствование и без каких-либо замечаний выехал на маршрут.