Казино выселят на курорты

Правительство практически завершило работу над законопроектом, определяющим правила организации игорного бизнеса в Украине, сообщил глава Госкомпредпринимательства Михаил БРОДСКИЙ, передает УНИАН.

“Документ можно уже выдавать на-гора”, - сказал БРОДСКИЙ на брифинге.

Согласно законопроекту, казино можно будет организовывать во всех пятизвездочных гостиницах, а также в трех и четырехзвездочных гостиницах в Крыму, Трускавце, Моршине, Сваляве, Буковеле, Миргороде и Святогорске.

Лицензии на занятия игорным бизнесом будут выдаваться на 21 год и будут стоить 5 млн. долларов. Кроме того, будет взиматься плата за игорные столы.

Законопроект также предполагает подоходный налог с суммы выигрыша.

БРОДСКИЙ сообщил, что правила занятия букмекерской деятельностью будут изложены в другом законопроекте, который планируется подготовить к осени.

Справка УНИАН. Закон о запрещении игорного бизнеса в Украине вступил в силу в конце июня 2009 года. Он действует до принятия спецзакона, который позволит заниматься таким бизнесом в специально созданных зонах.