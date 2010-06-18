$2,5 миллионов за монокристалл прошли мимо Украины

Прокуратура Ялты подозревает руководителей частного предприятия, которые отправили за границу монокристалл, в умышленном уклонении от возвращения 2,5 миллионов долларов в Украину.

«Под следствием оказались должностные лица предприятия, которые без страховки и гарантии экспортировали в 2008 году за границу монокристаллический кремний, за который с ними так и не расплатились. Продавцы не предпринимали действий для того, чтобы вернуть в страну миллионную сумму», - говорится в пресс-релизе прокуратуры Крыма.

Надзорный орган возбудил уголовное дело по статье «уклонение от возвращения выручки в иностранной валюте в особо крупных размерах».