$2,5 миллионов за монокристалл прошли мимо Украины
16:34, 18 июня 2010Крым
0 0
Ялта завела дело
Прокуратура Ялты подозревает руководителей частного предприятия, которые отправили за границу монокристалл, в умышленном уклонении от возвращения 2,5 миллионов долларов в Украину.
«Под следствием оказались должностные лица предприятия, которые без страховки и гарантии экспортировали в 2008 году за границу монокристаллический кремний, за который с ними так и не расплатились. Продавцы не предпринимали действий для того, чтобы вернуть в страну миллионную сумму», - говорится в пресс-релизе прокуратуры Крыма.
Надзорный орган возбудил уголовное дело по статье «уклонение от возвращения выручки в иностранной валюте в особо крупных размерах».
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter