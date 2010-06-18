Глава МВД объяснил свое отношение к депортации крымских татар

Министр внутренних дел Украины Анатолий Могилев заверил депутатов парламента, что он не оправдывает депортацию крымских татар, произошедшую в годы Великой Отечественной войны.

Парламент Украины начал заседание в пятницу с "часа правительства", в ходе которого перед депутатами отчитывается глава МВД. Оппозиция обвиняет министра в том, что он публично оправдал действия Сталина, осуществившего депортацию крымских татар.

"Я не оправдываю депортацию, не нужно перевирать факты. Я говорил о том, что меры, которые предпринимались сталинским режимом, они не были такими уж крайними и жесткими, чтобы говорить об особой обиженности целого народа", - сказал Могилев.

По словам министра, в то время не только татар, но и русских, украинцев и представителей других национальностей "отправляли на Крайний Север и в лагеря". "Это все происходило в условиях сталинского режима. Я его не оправдываю, я просто говорил о том, что это, увы, происходило", - подчеркнул глава МВД, сообщает РИА Новости.

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