Крым принял 902 тысячи туристов

Свыше 900 тысяч туристов отдохнули в Крыму с начала года, это на 14,5% больше аналогичного периода 2009 года, сообщил заместитель министра курортов и туризма автономии Александр ЧЕРТОВ.

«Пассажиропоток увеличивается, отдыхающие к нам поехали», - сказал замминистра на пресс-конференции в Симферополе.

Чиновник уточнил, что в настоящее время в Крыму работают 446 санаторно-курортных учреждений - на одно больше, чем в этот же период прошлого года.

ЧЕРТОВ заявил о притоке российских туристов и связал его, прежде всего, с потеплением отношений России и Украины.

Замминистра назвал еще одну причину увеличения количества курортников из РФ. «Сегодня здравницы Краснодарского края предоставляют такой же усредненный отдых, как и у нас, по цене на 20-25 процентов выше (чем в Крыму)», - заявил ЧЕРТОВ.