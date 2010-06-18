Янукович забрал губернаторское кресло у бывшего спикера Крыма

Гриценко проработал три месяца

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назначил Николая КОСТЯКА председателем Херсонской областной государственной администрации, освободив от должности Анатолия ГРИЦЕНКО. Тексты обоих указов размещены на официальном сайте главы государства. ЯНУКОВИЧ назначил ГРИЦЕНКО главой Херсонской облгосадминистрации 18 марта 2010 года, до этого с мая 2006-го он был спикером Верховного совета Крыма.

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