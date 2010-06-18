Морское сообщение открыто между Новороссийском и Ялтой
14:32, 18 июня 2010Крым
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Время в пути - пять часов
Морское сообщение открывается с 18 июня на линии Новороссийск (Россия) - Ялта (Украина), сообщил департамент по транспорту и связи Краснодарского края РФ.
Перевозки осуществляет компания «Черноморские скоростные линии».
«ООО «Черноморские скоростные линии» планирует еженедельное совершение туристических рейсов с использованием судов на подводных крыльях», - говорится в пресс-релизе.
Время в пути составит пять часов.
Судно будет отправляться из Новороссийска по пятницам в 9 часов, из Ялты - в воскресенье в 12 часов.
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