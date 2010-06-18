Морское сообщение открыто между Новороссийском и Ялтой

Морское сообщение открывается с 18 июня на линии Новороссийск (Россия) - Ялта (Украина), сообщил департамент по транспорту и связи Краснодарского края РФ.

Перевозки осуществляет компания «Черноморские скоростные линии».

«ООО «Черноморские скоростные линии» планирует еженедельное совершение туристических рейсов с использованием судов на подводных крыльях», - говорится в пресс-релизе.

Время в пути составит пять часов.

Судно будет отправляться из Новороссийска по пятницам в 9 часов, из Ялты - в воскресенье в 12 часов.