Мальчик утонул в надувном бассейне
09:08, 18 июня 2010Крым
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Малыш играл без присмотра взрослых
Мальчик погиб в западном Крыму, играя в надувном бассейне с водой без присмотра взрослых, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.
Несчастный случай произошел на территории частного домовладения в сакском селе Молочное.
Родители оставили малыша, 2009 года рождения, одного на некоторое время.
«Позже они заметили, что мальчик плавает на поверхности воды без признаков жизни», - говорится в пресс-релизе.
На место происшествия выезжали медики и сотрудники милиции.
Причина смерти ребенка устанавливается.
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