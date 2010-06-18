Мальчик утонул в надувном бассейне

Мальчик погиб в западном Крыму, играя в надувном бассейне с водой без присмотра взрослых, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

Несчастный случай произошел на территории частного домовладения в сакском селе Молочное.

Родители оставили малыша, 2009 года рождения, одного на некоторое время.

«Позже они заметили, что мальчик плавает на поверхности воды без признаков жизни», - говорится в пресс-релизе.

На место происшествия выезжали медики и сотрудники милиции.

Причина смерти ребенка устанавливается.