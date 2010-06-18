Крымский лес горел 27 раз

Леса Крыма с начала года горели 27 раз на площади 3,3 гектара - тогда как за аналогичный период прошлого года произошел 31 пожар на площади 4,6 га, сообщила пресс-служба республиканского комитета по лесному и охотничьему хозяйству.

"Самый крупный пожар в нынешнем году возник 14 июня в районе горы Чобан-Куле на территории Морского лесничества Судакского лесоохотничьего хозяйства. Огонь уничтожил 1,85 га лесной подстилки", - говорится в пресс-релизе.

Лесничие считают, что лето "вполне может выдаться горячим". "Если не будет осадков, за сутки может фиксироваться по нескольку сообщений о возникающих ЧП. Без преувеличения, останется только уповать на дождь", - заявляет рескомлес.

На предприятиях рескомлеса действуют 12 лесопожарных станций, есть 42 пожарных автомобиля и две водовозки.