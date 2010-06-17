Новости по-русски возвращаются в севастопольский телеэфир

Вечерние новости на русском языке с 21 июня вновь будут выходить в эфире севастопольской региональной гостелерадиокомпании, сообщил генеральный директор СРГТРК Александр СКРИПНИЧЕНКО.

По его словам, 25-минутный выпуск новостей будет выходить, как когда-то, по будням в 19 часов. В субботу, в это же время, в эфире телеканала - 40-минутная итоговая информационно-аналитическая программа на русском языке.

С января русскоязычные новости на канале выходили только в нерейтинговое время - в 13.00 и 16.00 - в виде десятиминутных блоков без ведущего. Итоговый 20-минутный выпуск был украиноязычным.

По информации руководства телеканала, такие правила игры «в ультимативной форме были предложены прошлым составом Нацсовета по телевидению и радиовещанию».

«Само собой, такое положение дел привело к падению рейтинга гостелерадиокомпании в русскоязычном Севастополе. Смена власти в Украине позволила «смягчить» условия лицензии и вернуть новости на русском языке «на круги своя», - отмечает телеканал.