Банда кладбищенских воров разрушила десятки могил

Сотрудники милиции задержали четырех жителей Крыма по подозрению в разрушении могил на кладбищах симферопольских сел во время краж металла с целью сбыта.

Правоохранители располагают информацией о разрушении и кражах оград с не менее ста могил, сообщила пресс-служба крымской милиции.

Задержанным симферопольцам от 20 до 25 лет.

«Пик активной деятельности расхитителей могил пришелся на май и июнь этого года. На черный промысел шли почти каждый день. За одну ходку вывозилось от 500 до 1000 килограммов (металла)», - сообщила милиция.

Сотрудники милиции проводят следственные мероприятия для установления и доказательства преступной деятельности группы.

Возбуждено уголовное дело по статье «надругательство над могилой».