Бомбу в самолете в Крыму не нашли
16:54, 17 июня 2010Крым
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"Террориста" пока не повязали
Взрывотехники не нашли взрывное устройство в самолете компании «Турецкие авиалинии» в аэропорте Симферополя.
«Информация (о взрывчатке), которая поступила по телефону 102, не подтвердилась. Взрывотехники, кинологи осмотрели самолет - ничего не найдено», - сообщила УНИАН пресс-офицер симферопольской милиции Олеся АНУФРИЕВА.
Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность телефонного «террориста».
Самолет, который в четверг днем должен был лететь из Симферополя в Стамбул, пришлось остановить при взлете из-за анонимного звонка о заминировании. Более 100 пассажиров и экипаж были эвакуированы.
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