Бомбу в самолете в Крыму не нашли

Взрывотехники не нашли взрывное устройство в самолете компании «Турецкие авиалинии» в аэропорте Симферополя.

«Информация (о взрывчатке), которая поступила по телефону 102, не подтвердилась. Взрывотехники, кинологи осмотрели самолет - ничего не найдено», - сообщила УНИАН пресс-офицер симферопольской милиции Олеся АНУФРИЕВА.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность телефонного «террориста».

Самолет, который в четверг днем должен был лететь из Симферополя в Стамбул, пришлось остановить при взлете из-за анонимного звонка о заминировании. Более 100 пассажиров и экипаж были эвакуированы.