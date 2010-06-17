Бомбу в самолете в Крыму не нашли

16:54, 17 июня 2010
Крым
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"Террориста" пока не повязали

Взрывотехники не нашли взрывное устройство в самолете компании «Турецкие авиалинии» в аэропорте Симферополя.

«Информация (о взрывчатке), которая поступила по телефону 102, не подтвердилась. Взрывотехники, кинологи осмотрели самолет - ничего не найдено», - сообщила УНИАН пресс-офицер симферопольской милиции Олеся АНУФРИЕВА.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность телефонного «террориста».

Самолет, который в четверг днем должен был лететь из Симферополя в Стамбул, пришлось остановить при взлете из-за анонимного звонка о заминировании. Более 100 пассажиров и экипаж были эвакуированы.

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