США зашли за нефтью в Черное море

ОАО «НК «Роснефть» и американская корпорация «Шеврон» (Chevron) подписали соглашения о сотрудничестве, предусматривающее совместную разработку Западно-Черноморского лицензионного участка, и о промежуточном финансировании.

Подписи под документами поставили президент «Роснефти» Сергей БОГДАНЧИКОВ и председатель корпорации Chevron Джон УОТСОН. На церемонии присутствовал руководитель правительства России Владимир ПУТИН.

«Роснефть» и Chevron планируют создать операционную компанию, зарегистрированную в РФ.

Chevron будет финансировать начальную программу геологоразведки, включая сейсмоисследование и разведочное бурение.

Вал Шатского (Западно-Черноморский лицензионный участок) расположен в восточной части акватории Черного моря. Его площадь составляет 8,6 тысяч квадратных километров. Выделены 10 потенциальных структур, 5 из которых представляются наиболее перспективными, поскольку заключают в себе 80% всех ресурсов участка в объеме около 860 млн. тонн нефти по международной классификации. В настоящее время на участке проводятся сейсморазведочные работы, бурение первой поисковой скважины запланировано на конец 2011 года.