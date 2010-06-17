После полугода плена моряки вернулись домой
15:55, 17 июня 2010Крым
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Родные встречали их в Симферополе
Освобожденные из пиратского плена десять украинских моряков - члены экипажа британского судна Asian Glory вернулись в Украину, сообщил УНИАН представитель службы внешней разведки.
Моряки в четверг прибыли авиарейсами в Симферополь, Киев и Одессу. Их встречали родные.
Судно Asian Glory перевозило автомобили из Сингапура в Саудовскую Аравию. Его экипаж состоял из 25 человек, среди которых 10 украинцев, нанятых одесским филиалом британской компании-оператора Zodiac Maritime Agencies Ltd.
Пираты захватили судно в начале января. Asian Glory освободили из плена 11 июня.
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