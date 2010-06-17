Взрывчатка задержала самолет
Работают саперы и собаки
Правоохранители проверяют достоверность анонимной информации о взрывном устройстве в самолете компании "Турецкие авиалинии", который должен был лететь в четверг из Симферополя в Стамбул.
"Самолет, который выполнял рейс Симферополь-Стамбул, был остановлен диспетчерами во время взлета из-за того, что поступил телефонный звонок о нахождении на борту взрывного устройства", - сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах Крыма.
По данным собеседника агентства, 103 пассажира и 7 членов экипажа переведены в терминал вылета. "Самолет находится в самом дальнем углу аэродрома, его проверяют", - сказал он.
Сотрудники СБУ закончат работы на территории симферопольского аэропорта, ориентировочно, к пяти часам. "Возможно, в пять часов будет разрешение на вылет", - сказал собеседник агентства.
В приемной аэропорта отказались от комментариев.