Взрывчатка задержала самолет

Правоохранители проверяют достоверность анонимной информации о взрывном устройстве в самолете компании "Турецкие авиалинии", который должен был лететь в четверг из Симферополя в Стамбул.

"Самолет, который выполнял рейс Симферополь-Стамбул, был остановлен диспетчерами во время взлета из-за того, что поступил телефонный звонок о нахождении на борту взрывного устройства", - сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах Крыма.

По данным собеседника агентства, 103 пассажира и 7 членов экипажа переведены в терминал вылета. "Самолет находится в самом дальнем углу аэродрома, его проверяют", - сказал он.

Сотрудники СБУ закончат работы на территории симферопольского аэропорта, ориентировочно, к пяти часам. "Возможно, в пять часов будет разрешение на вылет", - сказал собеседник агентства.

В приемной аэропорта отказались от комментариев.