Крымский премьер пересел из «Лексуса» в троллейбус (фото)

Крымский премьер Василий ДЖАРТЫ ознакомился с техническими характеристиками троллейбуса "Богдан Т70115" и принял участие в первом пробном рейсе по центру Симферополя.

ДЖАРТЫ признался: "рогатым" транспортом давно не пользуется.

- Я часто в троллейбусах не ездил. Последний раз это было лет пять назад. Я не скрываю этого и не стесняюсь, - сказал глава крымского правительства.

В троллейбусе корпорации "Богдан" ДЖАРТЫ проехал впервые в жизни.

"Богдан" намерен создать в Крыму предприятие по сборке троллейбусов для региона, в том числе для горных трасс. Подробнее об этом читайте тут

Фото предоставила УНИАН-Крым пресс-служба Совета министров