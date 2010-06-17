Крымский премьер пересел из «Лексуса» в троллейбус (фото)
14:00, 17 июня 2010Крым
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Минут этак на десять-пятнадцать
Крымский премьер Василий ДЖАРТЫ ознакомился с техническими характеристиками троллейбуса "Богдан Т70115" и принял участие в первом пробном рейсе по центру Симферополя.
ДЖАРТЫ признался: "рогатым" транспортом давно не пользуется.
- Я часто в троллейбусах не ездил. Последний раз это было лет пять назад. Я не скрываю этого и не стесняюсь, - сказал глава крымского правительства.
В троллейбусе корпорации "Богдан" ДЖАРТЫ проехал впервые в жизни.
"Богдан" намерен создать в Крыму предприятие по сборке троллейбусов для региона, в том числе для горных трасс. Подробнее об этом читайте тут
Фото предоставила УНИАН-Крым пресс-служба Совета министров
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