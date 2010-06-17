Премьер Крыма вернул уволенному коммунисту кресло министра

Руководитель Совета министров Крыма, член Партии регионов Василий ДЖАРТЫ предложил коммунисту Валерию ЛАВРОВУ, которого накануне крымский парламент отправил в отставку с поста министра образования автономии, продолжить работать на той же должности.

«Я не делаю резких движений, в том числе и по господину ЛАВРОВУ. Я его пригласил, мы определились с ним о дальнейшей работе. Он предоставит программу своего видения развития отрасли. И пусть работает! Он будет работать как министр образования Крыма», - сказал ДЖАРТЫ сегодня журналистам в Симферополе.

Верховный совет Крыма 16 июня по представлению премьера автономии досрочно освободил коммуниста Юрия КОРНИЛОВА от должности вице-премьера и принял отставку его однопартийца Валерия ЛАВРОВА с поста министра образования.

Главной причиной освобождения представителей КПУ от должностей в Совете министров ДЖАРТЫ назвал невхождение фракции «Коммунисты» в новую коалицию в крымском парламенте. Кроме того, заявил премьер, он учитывал профессиональные качества чиновников, их отношение к работе, состояние здоровья.