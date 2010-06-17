Крым обновит парк троллейбусов

Корпорация «Богдан» намерена начать в Крыму сборку троллейбусов для региона.

Финансирование проекта планируется, в основном, за счет выпуска Крымом облигаций внутреннего займа на 400 миллионов гривен.

Руководитель Совета министров Крыма Василий ДЖАРТЫ и президент корпорации «Богдан» Олег СВИНАРЧУК подписали в четверг в Симферополе меморандум о сотрудничестве между крымским правительством и украинской компанией.

«Корпорация"Богдан" пошла на те условия, которое предложило мое правительство: создание рабочих мест и совместного предприятия по выпуску троллейбусов в Крыму», - сказал премьер журналистам.

По словам ДЖАРТЫ, «Богдан» вложит 12 млн. грн. в «создание рабочих мест и сборки», Крым планирует потратить половину внутреннего займа на замену контактных сетей и тяговых подстанций и еще 200 млн. грн. - на новые троллейбусы.

Площадка сборки машин будет определена к началу июля.

Верховный совет Крыма в мае принял постановление об осуществлении заимствования за счет выпуска облигаций внутреннего займа на 400 млн. грн. со сроком погашения до 2015 года. Процентная ставка по облигациям составит 16% годовых. Источником погашения займа будет продажа имущества и земли несельскохозяйственного назначения.