Крым попросит у Януковича «Артек»

Председатель Совета министров Крыма Василий ДЖАРТЫ намерен обратиться к президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ с просьбой передать международный детский центр «Артек» из подчинения государственного управления делами президента в ведение парламента автономной республики.

«Я хочу обратиться к президенту с предложением, чтобы "Артек" перешел в подчинение Верховной рады Крыма. Таким образом, мы сможем влиять на процессы, которые происходят в "Артеке", и нести ответственность, имея полномочия», - сказал крымский премьер журналистам в Симферополе.

ДЖАРТЫ озвучит ЯНУКОВИЧУ свою инициативу на следующей неделе во время его визита на полуостров. «(Обращусь) 24 июня, когда президент будет в Крыму», - сказал руководитель Совета министров автономии.