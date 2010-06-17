Дерево убило водителя легковушки

Ночная авария на крымской трассе

Водитель легкового автомобиля погиб из-за столкновения машины с деревом на трассе Харьков-Симферополь в Крыму, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС. Авария произошла в ночь на четверг в Красногвардейском районе. Тридцатидвухлетний водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением. Погибшего зажало в искореженной машине. Спасатели достали тело мужчины.

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