В Крыму объявили штормовое предупреждение

В автономию идут грозы и сильный ветер

Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на четверг, 17 июня, в связи с возможным ухудшением погодных условий, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС. «Ожидаются сильные ливни, грозы, град и шквальный ветер, 19-24 метров в секунду», – говорится в пресс-релизе. В крымских лесах до 20 июня сохранится высокая, местами – чрезвычайная, пожарная опасность.

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