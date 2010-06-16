Чиновники громят бары в Омеге

Строение, в котором ранее незаконно размещался объект торговли, снесено в среду в районе пляжа «Омега» в Севастополе по решению суда.

В течение месяца власть снесет там еще три бара, всего до конца года - 15 объектов, сообщил журналистам председатель Гагаринской районной в Севастополе государственной администрации Александр ЧЕЛОМБИТЬКО, передает УНИАН.

«Выполняется решение Гагаринского районного суда по сносу объектов торговли, которые находятся на пляже «Омега». Помимо этого, есть еще три таких решения, и в течение месяца будет снесено еще три объекта. В частности, бар «Венеция», «Южная ночь», и, если не ошибаюсь, «Динамит». По всем этим трем барам есть решение суда о сносе. «В работе», помимо этого, находятся еще 7 объектов», - сказал чиновник.

ЧЕЛОМБИТЬКО подчеркнул, что все объекты на территории бухты «Омега», не входящие в экспланаду, которая находится выше баров и дальше от моря, построенную согласно генеральному плану развития Севастополя, будут снесены.

«Уже почти два года, как эти бары закрыты СЭС, то есть, они не должны работать, но до сих пор ни у кого руки не доходили, чтобы эти вопросы решить», - сказал чиновник.

ЧЕЛОМБИТЬКО утверждает, что владельцы строений знают о сносе.

Кроме того, власть Гагаринского района намерена в ближайшее время ликвидировать существующие в отдельных местах незаконные перекрытия свободного доступа туристов и жителей Севастополя к морю.