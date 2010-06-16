Банковая назвала дату выборов

Выборы в местные органы власти состоятся 31 октября этого года по новому закону, заявил глава администрации президента Украины Сергей ЛЁВОЧКИН, передает УНИАН.

“В коалиции будет найдено понимание относительно даты проведения выборов”, - сказал он журналистам на вопрос, не помешает ли проведению выборов в октябре позиция партнеров Партии регионов по коалиции в Верховной Раде Украины - фракции Коммунистической партии и Блока Литвина.

По словам ЛЁВОЧКИНА, 31 октября рассматривается как последний конституционный срок, когда в этом году можно проводить местные выборы.

Он отметил, что срок полномочий местных органов самоуправления заканчивается через четыре года после выборов, но следует считать начало обретения этих полномочий с даты первого заседания сессии органа местного самоуправления, а эти заседания могли состояться через два-три месяца после выборов.

По словам ЛЁВОЧКИНА, местные выборы состоятся по новому избирательному закону.

“Закон будет меняться, он должен приблизить людей к власти, максимально приблизить избранного депутата к избирателю”, - сказал глава администрации.

ЛЁВОЧКИН отметил, что местные выборы будет довольно сложно провести в технологическом плане, поскольку планируется, что они пройдут по смешанной системе, избиратели на некоторых участках могут получить по 10-11 бюллетеней.